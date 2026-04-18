Amenazas en escuelas de Azul: identificaron a los presuntos autores, todos menores, y secuestraron celulares

En el marco de la investigación por las amenazas registradas en establecimientos educativos de Azul, se logró identificar a los presuntos autores, todos menores de edad, y se avanzó con el secuestro de teléfonos celulares que habrían sido utilizados para realizar los mensajes.

Según informaron lo colegas de Noticias de Azul, las actuaciones se iniciaron a partir de denuncias radicadas entre la víspera y este viernes, lo que derivó en tareas investigativas coordinadas con la Fiscalía de Menores. La causa, que en un primer momento fue caratulada como “averiguación de ilícito”, fue posteriormente recaratulada como “intimidación pública”.

Uno de los casos corresponde a la Escuela Secundaria N° 11, donde fue identificada una menor de 12 años junto a otros adolescentes de la misma edad. En ese marco, y con la anuencia de sus progenitores, se procedió al secuestro de varios teléfonos celulares.

En otra causa vinculada a la Escuela Normal N° 6, fue identificado un joven de 13 años, en cuyo domicilio también se incautó un dispositivo móvil.

De acuerdo con el parte oficial, en los procedimientos realizados no se hallaron armas ni elementos de peligrosidad. Asimismo, los menores fueron notificados en el marco de la Ley 13.634, con la intervención de sus responsables legales.

La investigación está a cargo de la UFI N° 17 del Departamento Judicial Azul, a cargo de la fiscal Mariela Viceconte, quien dispuso que los dispositivos secuestrados sean remitidos sin manipulación para su correspondiente análisis.

Las actuaciones continúan en etapa investigativa y no se descarta la adopción de nuevas medidas en el marco de la causa.