Amenazas en escuelas: en Azul, el intendente Nelson Sombra encabezó reuniones con autoridades educativas

Este mediodía, en la Jefatura Distrital de Azul, el intendente Nelson Sombra participó de una reunión con autoridades educativas y de seguridad para abordar las amenazas de tiroteos registradas en distintas escuelas del distrito.

Durante el encuentro se analizó el protocolo educativo vigente y se definieron lineamientos para reforzar el acompañamiento policial en las instituciones, con el objetivo de garantizar la seguridad de la comunidad educativa. Desde el ámbito oficial se indicó que la finalidad es brindar tranquilidad a las familias y evitar la continuidad de este tipo de amenazas.

En ese marco, se remarcó que el protocolo incluye el fortalecimiento del cuidado de los estudiantes, así como la reorganización de las dinámicas internas y externas dentro de los establecimientos escolares.

El jefe distrital de Educación, David Díaz, explicó que la reunión tuvo como objetivo “dar respuesta a la comunidad ante esta ola de amenazas de tiroteos en las escuelas, que se ha manifestado, hasta esta hora, en ocho escuelas de nuestro distrito”, y agregó que el propósito fue “socializar ante las autoridades el protocolo que aplicamos desde el ámbito educativo dentro de las escuelas”.

En ese sentido, señaló que también se solicitó la colaboración del servicio local de la Policía para reforzar la presencia de efectivos en las inmediaciones de los establecimientos. Según indicó, se trata de una medida preventiva que busca dar una señal de presencia institucional ante un hecho que calificó como grave.

“El protocolo consiste en fortalecer las políticas de cuidado, asegurar que los estudiantes siempre estén acompañados por adultos responsables, restringir los ingresos a los sanitarios en soledad, evitar salidas de las aulas durante el horario escolar y limitar la circulación por los alrededores de la escuela”, detalló Díaz.

Asimismo, remarcó que frente a estas situaciones “se van a formular las denuncias policiales o ante la Fiscalía que correspondan”.