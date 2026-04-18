Diocesis de Azul: Se realizará el Retiro de Pascua para docentes

Este sábado 18 de abril se realizará el Retiro de Pascua destinado a docentes y personal de los centros educativos.

La jornada dará inicio con la celebración de la Misa en la Casa de la Inmaculada (ex convento), ubicada en Industria 495.

A continuación, se compartirá un espacio de reflexión a cargo del P. Walter Kowalsky y se concluirá con un almuerzo a la canasta, favoreciendo un momento fraterno entre los participantes.

Se invita a todos los fieles que se desempeñan en el ámbito educativo a participar de esta propuesta con el objetivo de renovar la fe y fortalecer el camino vocacional en el servicio cotidiano.