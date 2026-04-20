Avanza la UDR: más equipos olavarrienses se clasificaron tras una nueva fecha

Foto: Fotografías Verito

La UDR sigue su curso y, tras disputarse la octava fecha, se sumaron nuevos equipos a la nómina de clasificados. Racing y Ferro Carril Sud lograron asegurar su lugar en la próxima instancia luego de imponerse como visitantes.

La jornada también dejó triunfos para San Martín, El Fortín, Embajadores y Municipales. En tanto, Sierra Chica igualó en un duelo parejo, mientras que Hinojo y Colonias y Cerros no pudieron sumar.

En Primera División, por la zona “A”, Espigas venció 2 a 0 a Loma Negra en el adelanto del viernes. Además, Balonpié fue contundente y goleó 6 a 1 a Colonias y Cerros.

Por la zona “B”, Racing selló su clasificación con una clara victoria 4 a 0 frente a Vélez en condición de visitante. También fue amplio el triunfo de Jorge Newbery, que superó 4 a 0 a Hinojo. A su vez, San Martín se impuso 4 a 1 ante Barracas.

En la zona “C”, Ferro Carril Sud confirmó su pase con un sólido 4 a 1 frente a Bancario fuera de casa. Sierra Chica y Urdampilleta igualaron 2 a 2, mientras que El Fortín se destacó con una goleada 6 a 1 sobre Casariego.

Por la zona “D”, Estudiantes derrotó 2 a 0 a Bull Dog en el encuentro disputado el sábado. Embajadores mostró su poder ofensivo con un 5 a 0 ante Racing LM, y Municipales cerró la fecha con un triunfo 3 a 0 frente a Pirovano.