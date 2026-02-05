Zitro consolida su propuesta diferencial tras su paso por ICE Barcelona 2026

La participación de Zitro en ICE Barcelona 2026 dejó un balance claramente positivo para la compañía. El proveedor internacional de soluciones para casinos y plataformas de iGaming cerró su presencia en el evento con una valoración muy favorable, destacando que logró cumplir con el objetivo central que se había marcado para esta edición: mostrar una identidad propia y una oferta distinta dentro de la industria del juego.

Las versiones demo de las tragamonedas Zitro también están ya disponibles en la plataforma BeTragaperras.es para jugar gratis con información y enlaces útiles.

Bajo el lema “Simplemente Diferente”, la empresa apostó por una puesta en escena cuidada y coherente con su filosofía, logrando captar la atención de operadores, socios y profesionales del sector que recorrieron la feria. Según la propia compañía, la respuesta obtenida confirmó que su enfoque y su estrategia generan interés tanto en el segmento presencial como en el digital.

Un stand diseñado para reflejar la experiencia real de un casino

Uno de los aspectos más destacados de la presencia de Zitro en ICE Barcelona 2026 fue el diseño de su stand. El espacio fue concebido para recrear la atmósfera de un casino real, ofreciendo a los visitantes una experiencia inmersiva y funcional al mismo tiempo. La estructura se organizó en tres áreas bien diferenciadas, cada una alineada con las principales líneas de negocio de la compañía: el mercado internacional, el mercado nacional y el entorno digital.

Este planteamiento permitió a los asistentes recorrer el stand de forma intuitiva y conocer de manera clara las distintas soluciones que ofrece Zitro. En el centro del recorrido se situó el gabinete FANTASY, que se convirtió en uno de los grandes focos de atención del espacio. Su presentación marcó el debut de este modelo en Europa, despertando un notable interés entre los operadores que acudieron a conocerlo de primera mano.

El gabinete FANTASY destacó por incorporar una librería de juegos desarrollada exclusivamente para este formato, con especial énfasis en la calidad visual, las animaciones y los recursos multimedia. A esta propuesta se sumó el mueble CONCEPT, que amplió su catálogo de juegos y reforzó la oferta de productos land-based presentada durante el evento.

Apuesta decidida por el crecimiento en el segmento online

Además de su oferta para casinos físicos, Zitro puso el foco en su división digital, que continúa ganando peso dentro de la estrategia global de la empresa. Durante ICE Barcelona 2026, Zitro Digital presentó cuatro nuevos títulos online: Golden Oink Trio, Pan Du, Thunder Coins y FL Irish. Estos lanzamientos reflejan la intención de la compañía de seguir expandiendo su presencia en el mercado online y de trasladar su identidad de marca al entorno digital.

La empresa subrayó el crecimiento sostenido que está experimentando esta división y el papel clave que jugará en los próximos años. En este contexto, la dirección de Zitro Digital cuenta ahora con Michael Bauer como CEO, una incorporación que refuerza la estructura de liderazgo del área online y apunta a consolidar la expansión de la compañía más allá del casino tradicional.