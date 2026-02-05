Empresarios turcos buscan hacienda argentina y exploran una posible inversión en Saladillo

Buscan importar ganado en pie a partir de un acuerdo sanitario que negocian ambos países.

Sergio Di Pino

Empresarios de Turquía vinculados a frigoríficos y cadenas de carnicerías en ese país, visitaron la última semana algunas localidades en la provincia de Buenos Aires, interesados en una posible inversión para abastecerse de hacienda argentina y explorar de negocios a largo plazo.

La recorrida incluyó actividades en las localidades de Las Flores y Saladillo. La comitiva conoció frigoríficos y feedlots de la zona y entabló conversaciones con productores ganaderos de la región, entusiasmados con la calidad de la carne argentina y las oportunidades que abrirá un inminente acuerdo sanitario entre el SENASA y el organismo equivalente turco.

El interés internacional se inserta en un contexto donde Argentina viene reforzando sus lazos con mercados musulmanes y del sudeste asiático, tal como se refleja la reciente participación del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) en la feria Gulfood 2026 en Dubái, una de las vitrinas más importantes del mercado árabe y global de alimentos.

En ese marco y como parte de una agenda del municipio de Saladillo para instalar a empresas locales a nivel internacional, la ciudad del centro bonaerense fue anfitriona de la visita de la comitiva de empresarios turcos vinculados a frigoríficos y cadenas de carnicerías en ese país.

La iniciativa fue coordinada por las autoridades locales en conjunto con el vínculo institucional del embajador de la Organización Mundial de Embajadores, Guillermo Valín.

Interés por la hacienda argentina y vínculos con Saladillo

El itinerario del contingente de empresarios llegados de Turquía incluyó el último sábado recorridas por frigoríficos, feedlots y un almuerzo con productores de Saladillo.

Los posibles inversores estuvieron acompañados por el presidente de la Cámara Argentina Turca (CCAT) Özgur Yücel Demir y Matías Leyes (CEO Gerente Comercial Internacional de Buono Aira), un empresario que desarrolla proyectos vinculados con posibles parques industriales

En el distrito, los recibieron el intendente Interino Dr. Alejandro Armendáriz y el jefe comunal local, Ingeniero José Luis Salomón, quien pese a estar temporalmente de licencia decidió sumarse a las actividades. Los acompañaron la secretaria de Desarrollo Local Victoria Irañeta, la subsecretaria de Legal y Técnica Yamila Artigas, el secretario de Hacienda Gustavo Ramundo y el subsecretario Jefe de Coordinación de Gabinete Ezequiel Tarabú.

Visita de empresarios turcos a un frigorífico de Saladillo (Foto Municipalidad de Saladillo)

En diálogo con NewsDigitales, José Luis Salomón detalló que los empresarios turcos tenían un foco claro: “La idea de ellos es tratar de importar a Turquía animales en pie” explicó.

“Ellos andan detrás de algún objetivo más ganadero. Cuando fuimos a Cazón – localidad rural del Partido- ahí compartíamos un almuerzo y logré tomar contacto con Antonio Riccillo que tiene un feedlot muy grande en Saladillo y es un empresario muy reconocido a nivel nacional” comentó.

Estas conversaciones permitieron despejar dudas sobre producción, logística y potencial inversor en el distrito

“Esta gente son empresarios con frigorífico de carne vacuna en Turquía, también consumen lo que es ave y cordero, pero no carne de cerdo. También tienen una cadena de carnicerías importante en Turquía y la idea de ellos es tratar de importar a Turquía animales en pie” detalló el intendente de Saladillo.

Expectativas de acuerdos sanitarios y continuidad de las gestiones

Salomón resaltó un dato que entusiasma a ambos lados: “El presidente de la Cámara Argentina Turca nos decía que en pocos días Argentina estaría firmando, a través de SENASA, un acuerdo con el organismo sanitario de Turquía que se viene gestionando desde hace varios años” adelantó.

Cómo se sabe, aún la exportación de ganado en pie no arroja números relevantes para la exportación argentina, pero la concreción de este entendimiento bilateral permitiría ampliar volúmenes de venta. En ese sentido, las autoridades de ambos países y equipos técnicos trabajan desde hace meses en rubricar un acuerdo sanitario a partir del interés de Turquía en importar bovinos para engorde y faena inmediata.

En paralelo, Argentina también trabaja desde hace un tiempo en ampliarse a países musulmanes para adaptarse a las prescripciones del Islam en materia alimentaria. Especialmente, la cadena cárnica busca incorporar el rito halal, que establece un método específico de sacrificio del animal a partir de una incisión rápida y profunda en el cuello, cortando la vena yugular y la arteria carótida para permitir el desangrado total, sin afectar la espina dorsal.

En medio de ese clima de negocios favorable, los empresarios turcos exploran inversiones: “Estaban con la intención también de invertir en algún campo importante acá en la zona, por eso que también estuvieron en la ciudad de Las Flores, tratando de conseguir alguna posible inversión a futuro con ganado en pie. Así que ese fue un poco el desarrollo de la visita de Saladillo” comentó Salomón.

Una oportunidad para Saladillo de posicionar a su empresas

La actividad del último sábado no aparece como un hecho aislado en Saladillo y forma parte de una secuencia de acciones para posicionar a las empresas locales a nivel internacional.

“Nuestra intención es ayudar a vincular a las empresas de Saladillo con oportunidades en el exterior” destacó José Luis Salomón.

El municipio de Saladillo busca posicionar a su empresas a nivel internacional (Foto Municipalidad de Saladillo)

En ese marco, destacó una doble visita del embajador de Panamá, Juan Luis Correa, entre los meses de noviembre y diciembre del 2025. Ese vínculo permitió concretar avances para eliminar barreras burocráticas que permitirán a la empresa de alimentos para mascotas Petfood concretar exportaciones al país centroamericano.

“Es probable también que a fines de febrero pueda venir otro contingente más también de Turquía. Había algo también con algún país árabe que Guillermo Valín estaba gestionando. La intención de él es ayudarnos a vincular a las empresas que tenemos en Saladillo” concluyó al jefe comunal.