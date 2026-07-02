Alumnos de tercer año impulsan un proyecto para poner en valor la planta de hinojo en la localidad

Imágenes: Mauricio Latorre

Un grupo de alumnos de tercer año de la localidad de Hinojo se encuentra trabajando en un proyecto educativo y comunitario que busca revalorizar la planta que le da identidad y origen al pueblo. La iniciativa surgió este año a partir de una propuesta de la delegada municipal para trasladar la actual reserva.

En el inicio del trabajo, se realizó una encuesta entre los 40 nenes que integran el tercer año, y se constató que ninguno de ellos conocía la planta de hinojo. Ante este panorama, se consideró fundamental abordar la problemática para preservar la identidad histórica local.

Actualmente, la reserva se encuentra ubicada en una zona pequeña de la avenida, cruzando el anfiteatro. El objetivo del proyecto, que se dialoga con la delegada y se prevé canalizar a través del Honorable Concejo Deliberante, es trasladar y poner en valor este espacio en un lugar de mayor visibilidad para toda la comunidad y los visitantes.