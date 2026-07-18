¿Asueto el lunes para recibir a la Scaloneta? Preparan un operativo especial tras la final

(DIB) – Más allá del resultado de la final que se jugará este domingo en Nueva York, la Selección Argentina tiene previsto regresar al país el lunes después del mediodía. Ante la expectativa por una posible movilización masiva de hinchas, el Gobierno nacional analiza declarar un asueto y prepara un operativo especial para recibir al plantel.

El regreso será en un vuelo charter de Aerolíneas Argentinas que partirá desde Estados Unidos unas ocho horas después del partido, tal como solicitó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para garantizar un descanso mínimo a los jugadores. El arribo está previsto al aeropuerto internacional de Ezeiza entre las 13 y las 14 del lunes.

Según indicaron fuentes del Ejecutivo a la Agencia DIB, el esquema todavía debe ser confirmado por la AFA, aunque la posibilidad de un recibimiento multitudinario está en el centro de las conversaciones, tomando como antecedente lo ocurrido en 2022, cuando millones de personas salieron a las calles para acompañar los festejos tras la consagración mundial.

En ese contexto, comenzó a analizarse la posibilidad de establecer un asueto para el lunes, e incluso extenderlo al martes si hubiera demoras en el traslado. Desde el Gobierno señalaron que, para que el equipo pueda estar en Buenos Aires cerca de las 14, debería despegar de Nueva York alrededor de las 3 de la madrugada.

La decisión final sobre el contacto de los jugadores con los hinchas quedará en manos de Lionel Scaloni, Lionel Messi y Claudio “Chiqui” Tapia. Desde el Ejecutivo remarcaron que “la voluntad de los jugadores será el criterio determinante” para definir cómo será el encuentro con la gente.

La Provincia, una alternativa para el festejo

Una de las posibilidades que comenzó a evaluarse es que el recibimiento no tenga como único escenario la Ciudad de Buenos Aires y pueda trasladarse a territorio bonaerense.

En ese marco, surgió la alternativa de utilizar el Estadio Único de La Plata, un predio que actualmente es gestionado por la AFA mediante un acuerdo con el gobierno de Axel Kicillof.

Desde la Provincia no confirmaron ni descartaron esa opción. Señalaron que estarán a disposición de lo que decidan los integrantes de la Selección y que cualquier definición llegará una vez conocido el resultado de la final.

Durante una entrevista, el presidente Javier Milei aseguró que está dispuesto a “ceder” la Casa Rosada si los jugadores decidieran utilizar el balcón presidencial para saludar a los hinchas, con el objetivo de evitar que el festejo tenga una lectura política.

Una situación similar ocurrió en 2022, cuando el entonces presidente Alberto Fernández ofreció la sede del Gobierno para la celebración tras el título mundial. Finalmente, la Selección no ingresó a la Casa Rosada y el festejo se desarrolló con una multitud en las calles. En aquella oportunidad, desde el entorno presidencial explicaron que la decisión estuvo vinculada al cansancio del plantel y no a cuestiones políticas.