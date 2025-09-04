Domingo 18 horas: En vivo la cobertura mas completa de las elecciones 2025

Olavarría tendrá una cobertura electoral completa que brindarán FM 107 Moebius, Central de Noticias y En Línea Noticias que se unen nuevamente para una transmisión conjunta de las Elecciones 2025.

En un esfuerzo de producción que involucrará a unas 20 personas, los tres medios brindarán una cobertura completa y detallada de las próximas Elecciones 2025, la reconocida emisora radial FM 107 y los portales Central de Noticias y En Línea realizaron una alianza para una transmisión conjunta que se emitirá por YouTube y por radio.

Será a partir de las 18:00 horas, desde los estudios centrales ubicados en microcentro de Olavarría y con móviles en los bunkers mas importantes.

La transmisión, contará con un equipo de profesionales de primer nivel. La conducción desde el estudio central estará a cargo de Fabricio Lucio y Alexis Grierson, tal cual se realizó desde la UNICEN la transmisión del debate de candidatos a concejal.

Mientras tanto la cobertura no se limitará al estudio. Un equipo de tres móviles se desplegará estratégicamente en puntos clave de la ciudad para seguir de cerca el desarrollo de la jornada electoral: Estarán trabajando en cada uno de ellos, Cristian Di Pino, Yesica Guevara, Mauricio Latorre, Josefina Bargas, Facundo Gallegos, Pablo Mosquiar, Danisa Jaime, Florencia Schant, Milton Quiroga, Sebastián Piñero, Mauro Pérez y Jorge Scotton.

Activa el recordatorio en este enlace: