El Hospital Municipal incorporó un moderno sillón de parto y fortalece la atención en Maternidad

El Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura” sumó un nuevo equipamiento para el área de Maternidad: un sillón de parto de última tecnología que permitirá mejorar las condiciones de atención durante el trabajo de parto y adecuar los procedimientos a las necesidades de cada persona gestante.

La incorporación fue posible a partir del convenio de cooperación vigente entre el Municipio de Olavarría y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, una articulación que en los últimos meses ya permitió dotar al principal centro de salud público de la ciudad de una servoincubadora, dos ecógrafos portátiles y un videolaringoscopio.

El nuevo dispositivo representa mucho más que la llegada de un elemento de mobiliario hospitalario. Se trata de un equipamiento diseñado para acompañar distintas etapas del parto, con la posibilidad de regular alturas, modificar posiciones y transformarse en cama, facilitando una atención más flexible y acorde a los principios establecidos por la Ley de Parto Respetado.

Desde el servicio explicaron que estas características permiten adaptar el entorno de atención a las decisiones y necesidades de cada paciente, favoreciendo una experiencia más segura y personalizada durante uno de los momentos más trascendentes del proceso de maternidad.

Durante la presentación, el intendente Maximiliano Wesner destacó el impacto que tienen este tipo de incorporaciones en el sistema público de salud local y valoró especialmente el trabajo conjunto que viene desarrollándose con la institución religiosa. En ese sentido, remarcó que el acuerdo de colaboración ha permitido sumar tecnología y equipamiento estratégico para distintas áreas del Hospital.

El jefe comunal también puso el foco en el recurso humano que sostiene diariamente la atención sanitaria, al reconocer la tarea que desarrollan los equipos de Maternidad y Neonatología, servicios que concentran una de las actividades más sensibles dentro del establecimiento.

Por su parte, Cristina Fuentes de Mussi, integrante de la Iglesia y presidenta de la Sociedad de Socorro, expresó su satisfacción por la incorporación del nuevo equipamiento y destacó la importancia de continuar generando aportes que redunden en mejores condiciones de atención para las familias olavarrienses.

La presentación contó además con la presencia del director del Hospital Municipal y subsecretario de Salud Médica, Fernando Alí; la subsecretaria de Administración, María Emilia Castro; la jefa del área de Maternidad, Mercedes Valenza; personal del servicio y representantes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, entre ellos Carolina Pérez Díaz, directora de Comunicación.