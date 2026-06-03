Anuncian una licitación por más de $42 millones para obras en la Escuela Fray Mamerto Esquiú

El Municipio de Olavarría anunció el llamado a licitación para ejecutar una serie de obras de infraestructura en la Escuela Fray Mamerto Esquiú, ubicada sobre avenida Del Valle al 5100. El proyecto contempla la construcción de un playón deportivo y distintas mejoras edilicias, con una inversión oficial superior a los 42 millones de pesos.

El anuncio fue realizado este miércoles por el intendente Maximiliano Wesner, quien visitó el establecimiento educativo y mantuvo un encuentro con integrantes del equipo directivo y docentes para presentar los alcances de la iniciativa.

La obra prevé la construcción de un playón deportivo de 10,70 por 25 metros destinado a actividades recreativas y deportivas. El espacio contará con arcos de fútbol y aros de básquet. Además, se ejecutará un nuevo muro perimetral con portón de acceso sobre calle Río Negro, nuevas veredas de ingreso e internas y una puerta de doble acceso al patio.

Los trabajos también incluirán importantes mejoras en el sector de cocina. Se realizará el recambio completo del piso, la demolición de las actuales mesadas y bajo mesadas y la colocación de nuevo mobiliario. A la par, se efectuarán tareas de pintura interior y exterior en los sectores alcanzados por la intervención.

Durante la visita, Wesner destacó la importancia de continuar invirtiendo en infraestructura educativa. “Desde que asumimos, nuestra gestión tiene un fuerte compromiso en mejorar la infraestructura escolar en distintos establecimientos del Partido porque creemos en la igualdad de derechos, en la igualdad de oportunidades y en una educación de calidad para todos que pueda mejorar la calidad de vida de quienes transitan a diario por estos espacios”, expresó.

El presupuesto oficial de la obra fue fijado en $42.461.577,98. La apertura de sobres correspondiente a la Licitación Privada Nº 28/26 se realizará el próximo 11 de junio a las 10 horas en el Palacio San Martín.

La actividad contó además con la participación del secretario de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos, Orfel Fariña, y de la inspectora jefa regional de la Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP), Romina Altafini.