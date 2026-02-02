El «Pájaro» Marín continúa en Estudiantes y completa el plantel para la Liga Federal

El Club Atlético Estudiantes confirmó la continuidad de Federico Marín, quien se convierte en la última ficha del plantel para la próxima Liga Federal de Básquet. La noticia representa un impacto deportivo y simbólico para la institución albinegra, ya que el jugador reafirma su vínculo con el club donde se formó.

Su decisión de permanecer en Estudiantes responde a una promesa personal realizada a “Richard” Moyano, histórico utilero del club, y a su sentido de pertenencia, lo que lo llevó a priorizar este proyecto por sobre ofertas de la Liga Nacional y la Liga Argentina.

A los 42 años y con más de 25 temporadas como profesional, el experimentado alero compartirá equipo con su hijo, Luca Marín, quien integra el plantel como ficha Juvenil tras su paso por las formativas del club y las selecciones de Olavarría.

Al respecto, Marín manifestó: “Estoy muy contento y feliz de poder estar una temporada más vistiendo esta camiseta que tanto quiero. Poder compartir equipo con mi hijo es un gusto que me quería dar antes de retirarme, se lo había prometido. Lo tomo como un premio que me da el básquet y la vida: disfrutar el día a día junto a él no tiene precio”.

Además, destacó que disfruta de transmitir su conocimiento a los más jóvenes: “Ir al club, entrenar y poder transmitirle mi conocimiento, no solo a mi hijo sino también a los más jóvenes, es algo que realmente valoro muchísimo”.

Fuera de la cancha, Marín ha sido parte de la reconstrucción del básquet profesional de la institución, colaborando con la nueva subcomisión en el armado de la estructura y el plantel. Sobre este proceso, señaló: “Estoy muy ilusionado con lo que se está logrando. Hay que sacarse el sombrero y agradecer el enorme esfuerzo que hace cada integrante de la nueva comisión de básquet profesional. Fue la parte más difícil del proceso: cuando llegué prácticamente no había estructura, y con trabajo honesto, silencioso y dando pequeños pasos, hoy podemos decir que hay un grupo dirigencial completo, con roles claros y gente comprometida”.

En cuanto a la conformación del equipo, explicó que se buscó sumar experiencia con nombres como Santiago Arese y Adriano Maretto. También valoró el regreso de Mariano Iglesias como entrenador: “Mariano es joven, tiene muchas ganas de trabajar y conocimiento. Creemos en los procesos, no en los resultados inmediatos. Nada se construye de un día para el otro, y confiamos en darle el tiempo necesario para plasmar su idea”. En sus declaraciones, también agradeció la labor previa de Mauricio Beltramella.

Finalmente, el «Pájaro» hizo hincapié en la identidad y la cultura de trabajo del club: “No se trata solo del básquet profesional, sino de generar una identidad que baje a las inferiores. Somos el espejo de los más chicos y tenemos que profesionalizar la estructura del día a día. Eso no siempre se ve en un partido de 40 minutos, pero a la larga es lo que te lleva al lugar al que todos soñamos llegar”.

Con la confirmación de Marín, Estudiantes cierra su plantel profesional apostando por el liderazgo y la jerarquía de un referente de la casa para el certamen nacional.