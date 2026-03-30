Los Lobizones clasificaron al Nacional de Newcom

El equipo Lobizones de Olavarría consiguió la clasificación al torneo Nacional, luego de una muy buena performance en el certamen disputado recientemente.

Si bien cayó en la final ante Cadetes de Mar del Plata por 2 a 1, en un ajustado tie break que terminó 11-9, el conjunto local logró el objetivo de meterse en la próxima instancia nacional.

El desempeño de Lobizones fue destacado desde la fase inicial, donde finalizó en el primer puesto tras ganar todos sus partidos sin ceder sets frente a Corsarios, Newcom Americano, CEF 101 y el propio Cadetes.

En semifinales, volvió a imponerse con autoridad por 2 a 0 ante CEF 101 de 9 de Julio, accediendo así a la definición.

Ya en la final, el equipo de Olavarría cayó ante el conjunto marplatense en un partido parejo que se definió en tie break.

En la categoría +68, la clasificación general fue la siguiente:

Cadetes de Mar del Plata Lobizones de Olavarría Corsarios de Carmen de Patagones

Por su parte, en la categoría +40, el podio quedó conformado por:

Fénix de Las Flores Locos x el Newcom Sacachispas de General Alvear

El equipo tendrá continuidad en las próximas semanas con distintos compromisos. “Los Lobos” jugarán el próximo fin de semana en Ranchos, mientras que “Lobitos” (+50 promocional) competirán en Tandil los días 11 y 12.

En tanto, los Lobizones disputarán el torneo Nacional los días 11 y 12 de abril en La Pampa.