Destacada participación de olavarrienses en el Circuito Argentino de Billar

Entre el jueves 26 y el domingo 29 se disputó en el Club de Pesca de Necochea la primera etapa de los Circuitos CAB (Circuito Argentino de Billar), que reunió a 180 jugadores de todo el país.

El certamen incluyó a los principales exponentes de la disciplina, con la participación de 16 jugadores Master y 32 de Primera Nacional, en un formato similar al del tenis, donde se defienden puntos del ranking anual.

Este circuito cobra especial relevancia en 2026, ya que el Mundial de la especialidad se disputará en Marcos Juárez, y los cuatro mejores del ranking anual obtendrán la clasificación directa.

Por Olavarría participó Omar Nicolás Margonari, quien tuvo una destacada actuación.

El jueves ganó su zona con dos triunfos por 2 a 0 y luego superó el primer cruce eliminatorio con el mismo resultado, lo que le permitió avanzar a la instancia del sábado junto a los jugadores de Primera Nacional.

En esa fase, logró una importante victoria por 3 a 0 ante Mensio, jugador de Córdoba con experiencia mundialista. Posteriormente, cayó en un partido muy exigente frente al Master Marcelo Mendy, de La Plata, quien regresó recientemente a la actividad.

También formó parte del torneo Víctor Hugo Di Marco, quien no logró superar la etapa clasificatoria del jueves.

El certamen fue ganado por el múltiple campeón mundial Gustavo Torregiani, quien se impuso en la final ante Ricardo Diéguez, dos veces subcampeón mundial.

La segunda etapa del Circuito Argentino de Billar se disputará a fines de abril en Justiniano Posse.