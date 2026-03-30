Lluvias en Olavarría: asistencia en Recalde, clases normales y alerta vigente

Las intensas precipitaciones registradas en las últimas horas en Olavarría generaron diversas complicaciones en distintos puntos del Partido, con impacto más marcado en la localidad de Recalde, donde se acumularon más de 200 milímetros en pocas horas.

En paralelo, en la ciudad cabecera los registros superaron los 150 milímetros, lo que derivó en acumulación de agua en distintos sectores.

Desde la madrugada del domingo se encuentra activo el trabajo del Comité de Emergencias, con la intervención de distintas áreas municipales, entre ellas Desarrollo de la Comunidad, Protección Ciudadana, Desarrollo Social y Defensa Civil.

En ese marco, en Recalde se entregaron alrededor de 80 bidones de agua, además de colchones, alimentos y frazadas para asistir a las familias más afectadas.

De manera paralela, también se brindó asistencia en distintos barrios de la ciudad con elementos similares.

Desde la Jefatura Distrital de Educación se confirmó que este lunes habrá clases con normalidad, con excepción de algunos establecimientos puntuales.

Actualmente, Olavarría continúa bajo alerta amarilla por lluvias y tormentas.

El área podría ser afectada por precipitaciones de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que pueden alcanzar los 80 km/h.

Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual.