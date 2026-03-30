Alicia Beatriz Chrestia Vda de Soriano «Licha» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 29 de marzo de 2026 a los 91 años de edad. Sus nietos Martin, Santino, Jesus y Ornella; su hermana Emilia Chrestia; sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento.

Sus restos son velados en España 2942, departamento D, en el horario de 16:00 a 19:00. El responso se realizará en la Capilla Ardiente y la inhumación tendrá lugar en el Crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar.

Nacida en Azul, era jubilada y pensionada. Vivía en el barrio Luján y fue vecina del barrio Güemes de la localidad de Azul. El servicio se encuentra adherido a Coopelectric.