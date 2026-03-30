El radicalismo bonaerense se reunió en Saladillo y busca posicionarse como alternativa de poder

Dirigentes de la Unión Cívica Radical con representación territorial en la provincia de Buenos Aires se reunieron en Saladillo con el objetivo de consolidar una propuesta política y posicionarse como alternativa de gobierno.

El encuentro convocó a más de 500 personas provenientes de las ocho secciones electorales, entre ellos integrantes del bloque mayoritario de la Cámara de Diputados bonaerense, legisladores nacionales, provinciales e intendentes.

Durante la jornada, los participantes coincidieron en un diagnóstico crítico de la situación actual. “Los extremos le han hecho mucho daño a nuestro país y puntualmente a la provincia de Buenos Aires. Los bonaerenses se ven afectados por la pérdida del poder adquisitivo, la incertidumbre laboral, el deterioro de la seguridad y las ineficientes prestaciones en materia de salud”, expresaron.

Apertura y presencia de dirigentes

El encuentro se desarrolló bajo el lema “Pensar el presente y construir futuro”. La apertura estuvo a cargo de la diputada provincial Alejandra Lordén, el diputado provincial Valentín Miranda, el diputado nacional Pablo Juliano y el intendente de General Viamonte, Franco Flexas.

También participaron 13 intendentes: José Luis Salomón (Saladillo), Francisco Recoulat (Trenque Lauquen), Nahuel Mittelbach (Ameghino), Salvador Serenal (Lincoln), Ramón “Tito” Capra (General Alvear), Román Bouvier (Rojas), Lisandro Hourcade (Magdalena), Maximiliano Suescun (Rauch), Martín Randazzo (General La Madrid), Juan Carlos Chalde (Dorrego), Javier Andrés (Adolfo Alsina) y Esteban Santoro (Madariaga).

Además, estuvieron presentes la diputada provincial Priscila Minnaard, la senadora provincial Natalia Quintana y el dirigente Miguel Fernández.

Construcción política y agenda

A lo largo del encuentro, los referentes remarcaron la necesidad de “construir una propuesta con identidad propia, capaz de interpretar las demandas sociales y ofrecer respuestas concretas frente a una realidad cada vez más compleja”.

En ese sentido, señalaron que “existe una creciente distancia entre la política y la vida cotidiana de los bonaerenses”, y advirtieron sobre un escenario marcado por “ingresos que no alcanzan, inflación persistente y servicios en retroceso”.

Asimismo, plantearon la importancia de fortalecer equipos técnicos, incorporar nuevas miradas y avanzar en una agenda enfocada en soluciones sostenibles.

Paneles y exposiciones

Durante la jornada se desarrollaron distintos paneles con especialistas y referentes en diversas áreas. Participaron el especialista en educación Axel Rivas, las periodistas Sandra Borghi y Mariel Di Lenarda, el analista político Gonzalo Aziz y el empresario Gustavo Grobocopatel.