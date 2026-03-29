Sigue vigente el alerta amarilla por tormentas en Olavarría

El alerta por tormentas de nivel amarillo continúa vigente en Olavarría desde este domingo 29 y se extenderá hasta la noche del martes 31.

Según el informe, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes.

Se prevé que los fenómenos estén acompañados por precipitaciones abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h.

En cuanto a los valores de lluvia, se estiman acumulados entre 30 y 50 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual.