Ancat presentó la mejor oferta para alquilar equipos viales destinados a obras en la zona de Espigas

Ancat SA presentó la mejor oferta económica en la licitación pública 08/2026 para el alquiler de equipos viales destinados a realizar tareas de alteo y construcción de cunetas en el camino rural 078-12, al cotizar $129.540.000, por debajo de las propuestas de Producciones Industriales SA ($129.820.000) y Vial Namuncurá ($145.600.000), en el marco del acto de apertura de sobres realizado este martes por el Municipio de Olavarría.

La compulsa fue impulsada desde la Dirección de Obras Rurales, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, para contratar maquinaria destinada a intervenir en un tramo de más de 10 kilómetros de ese camino rural ubicado en el extremo norte del partido.

Según se detalló, la licitación contempla el alquiler de una excavadora hidráulica sobre oruga, un compactador autopropulsado, un camión volcador y una motoniveladora para ejecutar trabajos orientados a mejorar tanto la transitabilidad como las condiciones hidráulicas del sector.

Desde el Municipio señalaron que la intervención apunta a optimizar el escurrimiento y la circulación del agua en un trazado situado en cercanías de Espigas y el límite con Tapalqué. Además, el camino permite el acceso a la Escuela N° 47 de El Porvenir, por lo que la obra también impactará en la comunidad educativa de la zona.

El acto de apertura de cotizaciones se desarrolló durante la mañana de este martes, con participación de autoridades de las áreas de Licitaciones y Obras Rurales. Desde el Ejecutivo indicaron que el pliego surgió del trabajo técnico del área y del intercambio que se sostiene con el sector agropecuario.