En la Provincia de Buenos Aires las inscripciones en jardines de infantes cayeron un 50%

Esta tendencia en los jardines de infantes de la provincia es consecuencia de la baja natalidad, aunque también de la pandemia -cuando se derrumbaron las inscripciones- y la crisis económica.

El sistema educativo provincial muestra un fenómeno que crece año a año: las inscripciones en jardines de infantes cayeron más de un 25% desde 2018. Y en localidades como Luján, la caída supera el 50% en siete años. En poco tiempo esta tendencia también se verá en las escuelas primarias.

Esto es consecuencia de la notoria baja de natalidad que en una década cayó un 41% en la provincia de Buenos Aires. Un dato adicional señala que en 1895, el 38% de la población eran chicos de entre 0 y 14 años, mientras que en el censo 2022 ese número cayó al 22%.

Hasta 2018, la matrícula venía en ascenso constante, en especial tras la obligatoriedad de la Sala de 4, en 2014. Sin embargo, en los últimos siete años la inscripción se desplomó, de 755.700 a 578.600 alumnos en 2015, cifra que este año sería mucho menor. Es la consecuencia de la caída de los nacimientos en la provincia de Buenos Aires, de 770.000 en 2014 a 460.000 en 2023.

Los jardines de infantes viven esta tendencia casi en “tiempo real” mientras en la primaria y la secundaria esto se verá reflejado a más tardar en una década.

Las causas del fenómeno

El principal motivo es la notoria baja de la tasa de natalidad, una tendencia nacional y que se da en gran parte del mundo.

Otro factor fue la pandemia, cuando los chicos se quedaron en casa al no poder ir al jardín de infantes; muchos padres optaron por tenerlos en casa aún después del confinamiento.

El tercer factor es el económico, por eso la caída de las matrículas es mucho más notoria en los jardines de infantes privados que en los públicos. Esto está llevando al cierre de establecimientos y una baja inscripción en las carreras dedicadas a la educación inicial.

De acuerdo a cámaras como la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada Buenos Aires (AIEPBA), el sector está en alerta, ya que la baja de la matrícula pone en riesgo la viabilidad económica. Según las estadísticas que manejan, en 2011, la relación alumnos/docente era de 23 por aula, este promedio cayó a 19 actualmente. De continuar la tendencia, en 2030 la relación será de 12 alumnos por docente.

Luján, un caso testigo

En cinco años, la cantidad de chicos en jardines de infantes de Luján pasó de más de 6.000 a 2.962 alumnos para este 2026.

La presidenta del Consejo Escolar de Luján, Carla Lencioni, confirmó a El Civismo que la disminución es sostenida y que se vincula directamente con la caída de nacimientos. “Aunque por ahora no hay cierres de instituciones”, aseguró la funcionaria.

Entre las alternativas que se analizan aparece la posibilidad de ampliar la oferta para niños más pequeños, aunque siempre bajo estrictas condiciones pedagógicas y de cuidado. “Una posibilidad es que haya jardines con sala de uno. Pero siempre hay que ver si esas condiciones realmente están dadas en materia del cuidado”, indicó Lencioni quien resaltó que “estas decisiones las toma la Dirección General de Escuelas de la provincia”.

La caída en la matrícula en Luján está directamente ligada a la baja natalidad: se pasó de 1.504 nacimientos en 2020 a 1.090 en 2025. Lencioni destacó un costado positivo del fenómeno: “ya no hay aulas superpobladas”.

Qué hacer ante este fenómeno

A raíz de estos datos, en la Provincia de Buenos Aires se están viendo cambios operativos, como la fusión de salas -jardines que antes tenía tres salas ahora cuentan con una o dos-; salas de multiedad; o la “universalización” de la sala de 3, que por el momento no es obligatoria. Ahora hay más vacantes, algo que hace una década era inimaginable, según informó la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE).

Jardines de infantes de distintos distritos