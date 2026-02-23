Nelly Arabito viuda de Corazza (Q.E.P.D.)

Nelly Arabito vda. Corazza (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 22 de febrero de 2026 a los 95 años de edad. Sus sobrinos, sus sobrinos políticos, sus sobrinos nietos y demás deudos participan su fallecimiento. No se realiza velatorio ni responso. Sus restos serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz el lunes 23/02/2026 a las 11:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del barrio San Vicente, ex vecina de Humberto Primo. Nacida en Olavarría. Jubilada y pensionada.