Olga Ester Graff viuda de Walter (Q.E.P.D.)

Olga Ester Graff vda. de Walter (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 22 de febrero de 2026 a los 85 años de edad. Sus hijos Abel y Ester Walter; sus hijos políticos Graciela Ramos y Gustavo Olive; sus nietos Gisela y Yamile Olive, Vanesa y Rocío Walter; sus nietos políticos Lucas Ramírez, Mariano Galbarino, Maximiliano Ávila y Balbino Mujica; sus bisnietos Martina y Bianca Ramírez, Felipe y Uma Ávila, Alfonso Mujica; hermanos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. No se realiza velatorio ni responso. Sus restos serán cremados en el Crematorio Pinos de Paz, día y hora a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del barrio Pueblo Nuevo. Nacida en General La Madrid. Jubilada y pensionada.