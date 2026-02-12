Fotos: Mauricio Latorre – En Línea Noticias

En Olavarría hubo manifestación contra la reforma laboral este miércoles por la tarde. La convocatoria se realizó en el Paseo Jesús Mendía, y coincidió con otras concentraciones en distintas ciudades del país.

La actividad fue convocada mientras se trataba el proyecto de reforma laboral en el Senado de la Nación, donde se debate la iniciativa impulsada por el gobierno nacional.

Cerca de medio centenar de personas se reunieron para expresar su rechazo a la reforma laboral. La concentración incluyó la presencia de dirigentes de distintos sectores políticos y sociales, además de vecinos sin referencia partidaria.

Como cierre, los manifestantes se trasladaron hacia las escalinatas del Palacio Municipal. Allí realizaron una intervención artística con una consigna vinculada a la reforma laboral.