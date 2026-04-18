Expusieron una maqueta interactiva para denunciar la «grave contaminación en el Arroyo Tapalqué que se origina en Olavarría

Imagenes Mauricio Latorre

En un acto cargado de reclamos hacia la dirigencia política y judicial, vecinos de Tapalqué y Olavarría presentaron este viernes la maqueta «Contaminación Arroyo Tapalqué» en un local de la calle Vicente López. La iniciativa, impulsada por el vecino denunciante Martín Acosta, busca visibilizar el daño ambiental provocado por vertidos cloacales, industriales y residuos sólidos que afectan a las localidades de Olavarría, Tapalqué y General Alvear.

La maqueta fue diseñada y construida durante cuatro meses por los niños Noa González y Nemía Genko, con el objetivo de promover la educación ambiental y graficar los puntos críticos de contaminación que los vecinos han documentado en el terreno.

Los focos de contaminación señalados

Durante la presentación, se detallaron los principales agentes contaminantes que afectan el cauce del arroyo:

Cárceles de Sierra Chica: Se denunció que las Unidades N° 2, 27 y 38 arrojan desechos directamente a canales que desembocan en el arroyo sin tratamiento previo.

Planta Depuradora de Coopelectric: Los vecinos señalaron que la planta se encuentra colapsada y opera con una capacidad de 750 m³, insuficiente para la demanda actual, lo que deriva en el uso constante de un «bypass» que vierte líquidos sin tratar.

Relleno Sanitario: Se mostraron imágenes de la filtración de líquidos lixiviados que drenan hacia el arroyo debido a la falta de mantenimiento y celdas de disposición mal selladas.

Arroyo San Jacinto: Los vecinos manifestaron su preocupación por el posible vertido de metales pesados provenientes de fábricas del sector industrial.

Críticas a la Justicia y el poder político

El abogado Alexander Aquila, quien acompaña la causa, y el propio Acosta cuestionaron la «indiferencia» de las autoridades. Señalaron que, pese a existir denuncias desde hace cuatro años y un estudio del año 2022 realizado por el Ministerio de Ambiente y la ADA que confirma que el agua no cumple con la normativa, no ha habido avances significativos en la gestión ambiental.

«El sentido común y las pruebas dicen que está contaminado. ¿Por qué dejaron la causa estancada tres años?», cuestionó Acosta durante la presentación.

Recientemente, la causa fue derivada a la fiscalía de delitos especiales en Azul, debido a la presunta implicación de funcionarios públicos en el incumplimiento de sus deberes. El fiscal Calonge ya ha solicitado nuevas pruebas periciales sobre los tres puntos de vertido denunciados