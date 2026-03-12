Ingresa al Concejo Deliberante el pedido de Coopelectric para aumentar el agua y las cloacas

El Concejo Deliberante de Olavarría comenzará a analizar el pedido de actualización tarifaria del servicio de agua corriente y cloacas que presta Coopelectric en la ciudad.

El planteo ingresará formalmente al cuerpo legislativo y tomará estado parlamentario en la sesión ordinaria que se realizará este jueves, a partir de la presentación realizada por la cooperativa vinculada a la actualización de los costos de prestación del servicio sanitario.

En paralelo, también ingresará un expediente del Departamento Ejecutivo municipal que propone convocar a una audiencia pública para evaluar la propuesta tarifaria del servicio.

El tratamiento en el HCD

Una vez incorporados al orden del día, los expedientes serán girados a las comisiones correspondientes del Concejo Deliberante para su análisis.

En ese ámbito, los concejales deberán evaluar la estructura de costos presentada por Coopelectric y el mecanismo de participación pública previsto para discutir la actualización del cuadro tarifario del servicio sanitario.

El proceso legislativo permitirá avanzar en el análisis técnico y administrativo del servicio, previo a cualquier definición sobre una eventual modificación en las tarifas de agua y cloacas.

La audiencia pública realizada

En este contexto, este miércoles se realizó en el Centro de Convenciones de Olavarría la audiencia pública convocada para abordar la situación tarifaria del servicio de obras sanitarias.

La actividad fue encabezada por el secretario de Obras y Servicios Públicos municipal, Orfel Fariña, junto al secretario del Concejo Deliberante, Mariano Ferro, y contó con la participación de concejales de distintos bloques políticos.

En ese marco se planteó la necesidad de actualizar la tarifa del servicio en un porcentaje superior al 106%, argumentando un desfasaje entre los costos operativos y la facturación actual. La audiencia tuvo carácter informativo y no vinculante, por lo que la definición sobre una eventual modificación tarifaria deberá ser analizada por el Concejo Deliberante.