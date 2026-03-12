Cinco errores comunes al elegir un seguro de auto y cómo evitarlos

Comprar un auto suele ser una de las inversiones más importantes para muchas personas. Sin embargo, al momento de protegerlo, no todos los conductores analizan con detenimiento qué tipo de cobertura necesitan. Elegir un seguro únicamente por precio o sin revisar las condiciones puede generar inconvenientes cuando ocurre un imprevisto.

Por eso, antes de contratar un Seguro para Autos es recomendable conocer algunos errores frecuentes que suelen cometer los conductores y que pueden evitarse con información adecuada.

1. Elegir solo el seguro más barato

Uno de los errores más habituales es contratar la póliza más económica sin evaluar qué cobertura ofrece realmente.

Si bien el precio es un factor importante, una cobertura demasiado básica puede dejar al conductor expuesto a gastos importantes. En muchos casos, el ahorro mensual puede resultar mínimo frente a los costos que implica un robo, un accidente o una reparación importante.

Por eso, más allá del valor de la cuota, es fundamental analizar qué incluye cada cobertura.

2. No revisar qué daños cubre la póliza

No todos los seguros protegen ante las mismas situaciones. Algunas coberturas incluyen únicamente responsabilidad civil —obligatoria por ley— mientras que otras contemplan robo, incendio, granizo o daños parciales.

Muchos conductores descubren las limitaciones de su seguro recién cuando ocurre un siniestro. Por eso es clave leer con atención las condiciones antes de contratar, especialmente los detalles de qué eventos están cubiertos y cuáles quedan excluidos.

3. No considerar el uso real del vehículo

El tipo de cobertura ideal puede variar mucho según cómo se utilice el auto.

Por ejemplo, no es lo mismo un vehículo que se usa ocasionalmente los fines de semana que uno que circula todos los días por zonas de alto tránsito o grandes ciudades.

Quienes utilizan el auto con mayor frecuencia suelen estar más expuestos a riesgos, por lo que una cobertura más amplia puede resultar una mejor decisión a largo plazo.

4. No evaluar el valor actual del auto

Otro punto importante es tener en cuenta el valor real del vehículo al momento de contratar o renovar el seguro.

Con el paso del tiempo, el valor de mercado del auto puede cambiar. Si la suma asegurada no se actualiza correctamente, existe el riesgo de que la indemnización no alcance para cubrir el valor real del vehículo en caso de robo o destrucción total.

Por eso es recomendable revisar periódicamente las condiciones de la póliza para asegurarse de que continúe siendo adecuada.

5. No comparar diferentes opciones

Muchas personas contratan el primer seguro que encuentran o el que les recomienda alguien cercano sin analizar otras alternativas disponibles.

Comparar distintas opciones permite entender mejor qué ofrece cada compañía, qué beneficios adicionales incluye y cuál se adapta mejor a las necesidades del conductor.

Algunas aseguradoras ofrecen servicios complementarios como asistencia en viaje, remolque, auxilio mecánico o auto sustituto, beneficios que pueden resultar muy útiles ante determinadas situaciones.

Tomar una decisión informada marca la diferencia

Contar con un seguro adecuado no solo es una obligación legal en Argentina, sino también una forma de proteger el patrimonio y manejar con mayor tranquilidad.

Un accidente, un robo o un daño inesperado pueden generar gastos significativos si el vehículo no está correctamente cubierto. Por eso, dedicar tiempo a analizar las opciones disponibles y entender las coberturas puede marcar una gran diferencia.

Elegir el seguro correcto implica evaluar necesidades, comparar alternativas y conocer las condiciones de cada póliza. De esta manera, los conductores pueden asegurarse de que su vehículo esté protegido frente a los imprevistos más comunes de la vida cotidiana.