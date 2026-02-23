Iniciaron tareas de limpieza en el canal de avenida Perón
Días atrás se inició un dispositivo de limpieza en el canal de la avenida Perón, conocida también como Circunvalación.
Los trabajos están a cargo de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos, con equipos y maquinaria municipales.
Según se informó desde el área de Hidráulica, las tareas se concentran en el tramo comprendido entre la calle Necochea y la avenida De los Trabajadores.
Se trata de un desagüe pluvial que brinda alivio a distintos sectores de la ciudad, entre ellos los barrios Villa Aurora y Minero, además de los Parques Industriales.
En el lugar trabajan una retroexcavadora, una pala y camiones destinados a la carga y retiro de materiales y residuos.
En paralelo, también se realizaron labores de limpieza sobre la avenida Del Maestro, en las inmediaciones del cruce con la prolongación sur de la avenida Urquiza.