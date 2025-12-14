La historia de vida de Silvina Barili, en un nuevo episodio de CoNverSo

El ciclo de entrevistas CoNverSo, conducido por Fabricio Lucio y producido por En Línea Noticias, presenta un nuevo episodio con una charla profunda y sincera. La protagonista es Silvina Barili, evangelizadora local, quien comparte su camino de fe, la maternidad, su historia personal y el proceso que la llevó a echar raíces en Olavarría.

El episodio se estrena este miércoles 17 de diciembre a las 20 horas, por el canal de YouTube de En Línea Noticias.

Hermana del periodista Rodolfo Barili, Silvina se define como catequista y evangelizadora. Durante la entrevista, relata cómo la fe —heredada de su madre Antonia— la acompañó a lo largo de un recorrido marcado por búsquedas, mudanzas y aprendizajes, que incluyó ciudades como Pergamino, Tandil y Gualeguaychú, hasta encontrar su lugar en la comunidad de la Parroquia San Vicente de Paul, en Olavarría.

En la conversación, Barili también aborda momentos difíciles de su vida. Habla de la ausencia de su padre desde temprana edad y de la crianza en soledad de sus dos primeros hijos, Catalina y Pancho. Uno de los pasajes más emotivos surge cuando recuerda una frase de su hijo que le permitió sanar heridas profundas: “Papá hizo lo que pudo… y él con su historia hizo lo que pudo, que era nada”.

Su compromiso con la fe no estuvo exento de obstáculos. En distintas ciudades, Silvina encontró resistencias dentro de la institución eclesiástica por su condición de mujer separada, incluso para iniciativas simples como formar un coro. Esa experiencia contrasta con lo que vivió al llegar a Olavarría, donde —según cuenta— sintió que la miraron “con ojos de Dios, sin juzgar”, y pudo volver a comulgar en la Parroquia San Vicente.

El diálogo también pone el foco en su vocación evangelizadora. Silvina es impulsora de la Murga de Todos los Santos y trabaja activamente con jóvenes, promoviendo una “Iglesia en salida”, atravesada por la alegría y el compromiso comunitario. Además, dedica parte de su tiempo a acompañar a personas mayores en el hogar, donde lleva su guitarra y comparte canciones folklóricas.

La entrevista completa recorre la transformación de una mujer que dejó de ser “la hermana de” para convertirse en una referente local de la fe, con una mirada comprometida, cercana y sin estridencias. El episodio podrá verse este miércoles 17 de diciembre a las 20 horas, en el canal de YouTube de En Línea Noticias.