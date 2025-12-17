Con música, color y alegría, se presentó el corto documental de Arrebatando Lágrimas

A sala llena, el Centro Cultural Universitario de Olavarría fue sede de la presentación del corto documental “Arrebatando Lágrimas: la fuerza del conjunto”, una producción audiovisual desarrollada por FACSO Producciones y el Programa de Economía Social, Solidaria y Popular (PESSyP) de la Facultad de Ciencias Sociales, junto a la Mutual de Arte Popular Murga Arrebatando Lágrimas.

La actividad se realizó en el cierre de la tarde del lunes y reunió a una gran cantidad de público, que no solo asistió al estreno del audiovisual sino que también participó de distintas intervenciones artísticas protagonizadas por integrantes de la murga, quienes invitaron a bailar y compartir la celebración colectiva.

El documental retrata la pasión, el trabajo colectivo y la energía transformadora de la murga. Para su realización, el equipo de FACSO Producciones acompañó a Arrebatando Lágrimas durante sus ensayos y en la preparación del espectáculo Corazonada 13 – “La memoria de la abuela”, presentado en agosto pasado en el Teatro Municipal.

A lo largo del film se muestra la construcción comunitaria del espectáculo, la intimidad del proceso creativo y la participación de artistas de distintas disciplinas, además del vínculo con el público como parte central de la experiencia murguera.

La presentación estuvo a cargo de la licenciada Micaela Baier, por FACSO Producciones, y la especialista Florencia Torregiani, integrante del PESSyP y de la murga, quienes destacaron el recorrido del proyecto y el objetivo de visibilizar a la murga como un lenguaje artístico y social que nace en el barrio y vuelve al barrio convertido en fiesta colectiva.

Tras la proyección, desde la Murga Arrebatando Lágrimas agradecieron el acompañamiento de los distintos espacios de la Facultad de Ciencias Sociales. “Esta acción constante que tenemos todas las semanas necesitaba materializarse, pero nosotros no podíamos: o hacíamos la murga o armábamos un audiovisual”, expresó con emoción Daniela Rodríguez.

Detrás de escena

La iniciativa se enmarca en un trabajo conjunto y sostenido desde 2016, vinculado tanto a la extensión universitaria como a la investigación científica. Ambas líneas confluyen en un Convenio Marco de Cooperación que busca fortalecer los procesos de inclusión social y el ejercicio de la ciudadanía en el barrio Hipólito Yrigoyen, desde la promoción del derecho al carnaval y la memoria activa del territorio.

El documental es resultado del trabajo articulado entre actores universitarios y artistas populares, y pone el foco en el aporte de la organización murguera al desarrollo cultural, educativo y productivo local.

La producción estuvo a cargo de FACSO Producciones, coordinada por Juan Patricio Marino. El corto fue escrito y dirigido por Micaela Baier, con participación en cámaras de Analía Fleitas y Beatriz Gómez Acevedo.