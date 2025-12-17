“Los Traviesos de la Villa”: después de más de 20 años, Villa Mi Serranía volvió a vivir un corso comunitario

En la localidad de Villa Mi Serranía, el lunes 15 a las 18 horas se llevó adelante una actividad comunitaria que reunió a vecinos de la Villa y de Loma Negra. Luego de más de dos décadas, se realizó un pequeño corso abierto, con fuerte impronta educativa, cultural y participativa.

La propuesta fue organizada de manera conjunta por el JIRIM N° 1, a cargo de la docente Verónica Pouyanne, y la Escuela Primaria N° 45 “Patagonia Argentina”, bajo la dirección de Pablo Dirgam, junto a todo su equipo docente.

La actividad funcionó como muestra final del trabajo desarrollado durante el ciclo lectivo 2025 en el espacio EPA con orientación en Arte que funciona en la Escuela Primaria N° 45. Allí, ambas instituciones realizaron un proceso de investigación y producción en torno a la murga, la batucada y las comparsas.

Como resultado de ese trabajo, se crearon las murgas “Los Traviesos de la Villa” y “Los Peces Murgueros”, con producción integral a cargo de estudiantes y docentes: percusión, canciones, vestuario, estandartes y puesta en escena.

Con el objetivo de crear comunidad y compartir lo aprendido, se invitó a distintas agrupaciones culturales a participar del encuentro, que se desarrolló sobre la calle ubicada frente a la institución educativa.

Una de las participaciones destacadas fue la de “Callejeada de Loma Negra”, que presentó una propuesta de percusión articulada con el cuento “Palabras Semilla”, abordando valores vinculados a la convivencia, la justicia social y los vínculos saludables.

También formó parte del evento la agrupación “Retumbo Sachero”, con un espectáculo de bombos y la danza del Gato, invitando al público a sumarse y participar activamente.

La comparsa “Vip Samba” ofreció un show de percusión y danza con bailarinas, destacándose por el colorido de sus vestimentas y la energía transmitida al público. A su vez, la agrupación “Caporales Sangre Morena” presentó una danza tradicional de Bolivia, con estandarte y trajes típicos, promoviendo la participación de los presentes.

El encuentro contó con la presencia de autoridades educativas. Asistieron la inspectora de Nivel Primario, Verónica Trapani, y la inspectora de Artística, Daniela Sciara, quienes acompañaron y valoraron la propuesta desarrollada.

Desde las instituciones organizadoras expresaron su agradecimiento a las agrupaciones participantes y destacaron que la jornada permitió integrar arte, cultura y educación, fortaleciendo los espacios pedagógicos y generando nuevos aprendizajes a partir del trabajo colectivo y comunitario.