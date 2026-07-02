La sensación térmica alcanzó los -7.1°C en Olavarría y rige un alerta amarillo por frío

Imágenes Mauricio Latorre

El Servicio Meteorológico Nacional emitió los datos oficiales del estado del tiempo para la ciudad de Olavarría correspondientes al jueves 2 de julio de 2026. A las 05:20 horas se registró una temperatura mínima de -3.5°C, mientras que a las 09:00 horas la temperatura se ubicó en -2.1°C con una sensación térmica de -7.1°C.

Los registros oficiales de las 09:00 horas detallaron:

Temperatura : -2.1°C

: -2.1°C Sensación térmica : -7.1°C

: -7.1°C Humedad : 96%

: 96% Viento : sector sur a 15 km/h

: sector sur a 15 km/h Cielo : parcialmente nublado

: parcialmente nublado Visibilidad: 10 kilómetros, reducida por neblina

Para el resto de la jornada se prevé una temperatura máxima de 7°C. El pronóstico del organismo técnico indica neblina durante la mañana, probabilidad de chaparrones en la tarde y cielo algo nublado hacia la noche.

Olavarría y la región se encuentran bajo alerta de nivel amarillo por temperaturas extremas de frío. Este nivel de advertencia establece que las condiciones meteorológicas pueden manifestar un efecto de leve a moderado en la salud, resultando peligrosas para los grupos de riesgo como niños, personas mayores de 65 años o con enfermedades crónicas.

El pronóstico extendido para los días siguientes marca: