Licitación pública: Mantenimiento de espacios verdes en las localidades del partido de Olavarría

Municipalidad de Olavarría

Secretaría de Obras Públicas, Infraestructura y Servicios Públicos

Licitación Pública 18/26

Objeto: Mantenimiento de espacios verdes en las localidades del partido de Olavarría.

Mantenimiento de espacios verdes en las localidades del partido de Olavarría. Presupuesto Oficial: $ 367.307.000,00.-

$ 367.307.000,00.- Valor del Pliego: $ 425.403,00.-

$ 425.403,00.- Fecha Límite de Adquisición del Pliego: 17/07/2026 – 13:00 Hs.

17/07/2026 – 13:00 Hs. Fecha de Apertura de Sobres: 21/07/2026 – 10:00 Hs.

21/07/2026 – 10:00 Hs. Lugar de Apertura: Palacio San Martín.

Detalles de entrega: Los sobres deberán entregarse en la Dirección de Licitaciones hasta las 10:00 Hs. del día 21 de julio de 2026, momento en que comience el acto de apertura de sobres.

Nota: El pliego de bases y condiciones se podrá consultar en la Dirección de Licitaciones o en la página web de la Municipalidad: www.olavarria.gov.ar .

Quedo a disposición si querés unificar ambas (la 17/26 de ciudad y esta 18/26 de localidades) en un mismo borrador para la web.