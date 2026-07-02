Licitación Pública: Mantenimiento de espacios verdes en la ciudad de Olavarría

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Municipalidad de Olavarría

Secretaría de Obras Públicas, Infraestructura y Servicios Públicos

Licitación Pública 17/26

  • Objeto: Mantenimiento de espacios verdes en la ciudad de Olavarría.
  • Presupuesto Oficial: $ 769.184.000,00.-
  • Valor del Pliego: $ 425.403,00.-
  • Fecha Límite de Adquisición del Pliego: 16/07/2026 – 13:00 Hs.
  • Fecha de Apertura de Sobres: 20/07/2026 – 10:00 Hs.
  • Lugar de Apertura: Palacio San Martín.

Detalles de entrega: Los sobres deberán entregarse en la Dirección de Licitaciones hasta las 10:00 Hs. del día 20 de julio de 2026, momento en que comience el acto de apertura de sobres.

Nota: El pliego de bases y condiciones se podrá consultar en la Dirección de Licitaciones o en la página web de la Municipalidad: www.olavarria.gov.ar.

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