Licitación Pública: Mantenimiento de espacios verdes en la ciudad de Olavarría

Municipalidad de Olavarría

Secretaría de Obras Públicas, Infraestructura y Servicios Públicos

Licitación Pública 17/26

Objeto: Mantenimiento de espacios verdes en la ciudad de Olavarría.

Mantenimiento de espacios verdes en la ciudad de Olavarría. Presupuesto Oficial: $ 769.184.000,00.-

$ 769.184.000,00.- Valor del Pliego: $ 425.403,00.-

$ 425.403,00.- Fecha Límite de Adquisición del Pliego: 16/07/2026 – 13:00 Hs.

16/07/2026 – 13:00 Hs. Fecha de Apertura de Sobres: 20/07/2026 – 10:00 Hs.

20/07/2026 – 10:00 Hs. Lugar de Apertura: Palacio San Martín.

Detalles de entrega: Los sobres deberán entregarse en la Dirección de Licitaciones hasta las 10:00 Hs. del día 20 de julio de 2026, momento en que comience el acto de apertura de sobres.