Licitación Pública: Mantenimiento de espacios verdes en la ciudad de Olavarría
Municipalidad de Olavarría
Secretaría de Obras Públicas, Infraestructura y Servicios Públicos
Licitación Pública 17/26
- Objeto: Mantenimiento de espacios verdes en la ciudad de Olavarría.
- Presupuesto Oficial: $ 769.184.000,00.-
- Valor del Pliego: $ 425.403,00.-
- Fecha Límite de Adquisición del Pliego: 16/07/2026 – 13:00 Hs.
- Fecha de Apertura de Sobres: 20/07/2026 – 10:00 Hs.
- Lugar de Apertura: Palacio San Martín.
Detalles de entrega: Los sobres deberán entregarse en la Dirección de Licitaciones hasta las 10:00 Hs. del día 20 de julio de 2026, momento en que comience el acto de apertura de sobres.
Nota: El pliego de bases y condiciones se podrá consultar en la Dirección de Licitaciones o en la página web de la Municipalidad:
www.olavarria.gov.ar.