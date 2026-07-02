La sensación térmica alcanzó los -7.1°C en Olavarría y rige un alerta amarillo por frío
Imágenes Mauricio Latorre
El Servicio Meteorológico Nacional emitió los datos oficiales del estado del tiempo para la ciudad de Olavarría correspondientes al jueves 2 de julio de 2026. A las 05:20 horas se registró una temperatura mínima de -3.5°C, mientras que a las 09:00 horas la temperatura se ubicó en -2.1°C con una sensación térmica de -7.1°C.
Los registros oficiales de las 09:00 horas detallaron:
- Temperatura: -2.1°C
- Sensación térmica: -7.1°C
- Humedad: 96%
- Viento: sector sur a 15 km/h
- Cielo: parcialmente nublado
- Visibilidad: 10 kilómetros, reducida por neblina
Para el resto de la jornada se prevé una temperatura máxima de 7°C. El pronóstico del organismo técnico indica neblina durante la mañana, probabilidad de chaparrones en la tarde y cielo algo nublado hacia la noche.
Olavarría y la región se encuentran bajo alerta de nivel amarillo por temperaturas extremas de frío. Este nivel de advertencia establece que las condiciones meteorológicas pueden manifestar un efecto de leve a moderado en la salud, resultando peligrosas para los grupos de riesgo como niños, personas mayores de 65 años o con enfermedades crónicas.
El pronóstico extendido para los días siguientes marca:
- Viernes 3: mínima de -4°C y máxima de 8°C. Cielo mayormente nublado en la mañana y parcialmente nublado en la tarde.
- Sábado 4: mínima de -2°C y máxima de 9°C.
- Domingo 5: mínima de 5°C y máxima de 8°C, con probabilidad de lluvias aisladas.