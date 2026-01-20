Mordeduras de perros: «Es interesante que el vecino también denuncie cuando sabe que hay animales potencialmente peligrosos»

En el marco de los recientes casos de ataques de perros en la ciudad, la ex Directora del Juzgado Municipal de Faltas, la abogada María Celia Alem, analizó la normativa vigente y el rol del Estado y los ciudadanos en la tenencia responsable de mascotas.

María Celia Alem – Archivo

Alem diálogo con la periodista Claudia Bilbao (Desayuno con Noticias – Radio M)

En primera instancia, María Celia Alem señaló: «en Olavarría tenemos una ordenanza que regula la tenencia responsable de mascotas» y agregó, «esa ordenanza tiene que ver con la prevención, en algún punto en concientizar a los ciudadanos».

Alem recordó que en el municipio rige una ordenanza que regula la tenencia de animales, orientada tanto a la prevención como a la aplicación de sanciones. «La responsabilidad es del propietario«, enfatizó, señalando que la normativa alcanza a los incidentes ocurridos tanto en domicilios particulares como en espacios públicos.

La exfuncionaria detalló que, ante una mordedura, el hospital público debe intervenir de manera obligatoria para generar un registro por salud pública y evaluar la profilaxis necesaria. Asimismo, destacó que las multas por incumplimiento se miden en salarios mínimos y quedan a criterio del juez interviniente según la gravedad del daño.

Respecto al control urbano, Alem subrayó la importancia de las tareas de prevención que se realizaban durante la gestión del ex intendente Galli en conjunto con el área de Bromatología. «Los chicos de Bromatología circulaban por los parques y se veía en qué condiciones se paseaban los perros. La finalidad no era sancionar, sino informar«, explicó.

También instó a los vecinos a realizar denuncias ante la presencia de animales potencialmente peligrosos para que el municipio pueda arbitrar medidas preventivas.

«Es interesante que el vecino también denuncie cuando sabe que hay animales potencialmente peligrosos», dijo.

Finalmente, recordó que, más allá de la contravención local y la multa económica, los afectados tienen el derecho de accionar por la vía civil para reclamar indemnizaciones y por la vía penal en caso de lesiones.