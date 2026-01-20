Toma forma la residencia para estudiantes de localidades rurales y se vence el plazo de inscripción

El Municipio de Olavarría informó que este viernes 23 de enero finalizará el plazo de inscripción para acceder a la residencia destinada a estudiantes de localidades rurales del Partido: se trata de un espacio reacondicionado y puesto en funcionamiento por el Municipio con el objetivo de garantizar igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior y a instancias de formación profesional.

Podrán postularse jóvenes de entre 17 y 25 años que acrediten residencia efectiva en zonas o localidades rurales del Partido de Olavarría. La preinscripción se realiza mediante un formulario online, al que se accede a través del enlace correspondiente.

Una vez cerrada la instancia de preinscripción, intervendrá un equipo técnico integrado por profesionales de trabajo social, psicología y salud, que estará a cargo del proceso de evaluación de los postulantes, el acompañamiento de las trayectorias educativas y, en una segunda etapa, la renovación de las vacantes, considerando el desempeño académico y aspectos vinculados a la convivencia dentro de la residencia.

Para realizar consultas o evacuar inquietudes, las personas interesadas pueden comunicarse exclusivamente por WhatsApp al 2284 737766, de lunes a viernes, en el horario de 7 a 15 horas.

Desde el Municipio se recordó que la creación de este espacio formó parte de la plataforma de gobierno presentada por Maximiliano Wesner en 2023, antes de asumir como intendente. Asimismo, en 2024, estudiantes del Concejo Deliberante Estudiantil y del CEPT N.º 8 de Espigas impulsaron una iniciativa con el mismo objetivo, que obtuvo el acompañamiento del cuerpo legislativo y fue aprobada por el Honorable Concejo Deliberante.

La residencia se encuentra ubicada en el centro de la ciudad y actualmente continúa en proceso de puesta en valor y acondicionamiento, con el fin de garantizar que los futuros residentes cuenten con los servicios y comodidades necesarios.

El Partido de Olavarría posee una amplia extensión territorial y numerosas localidades rurales, algunas de ellas situadas a más de 100 kilómetros de la ciudad cabecera, donde se concentran los establecimientos educativos y casas de altos estudios. En ese contexto, la residencia surge como una respuesta concreta a la falta de espacios de alojamiento que permitan a los estudiantes continuar con su formación académica.