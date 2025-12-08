Productor agropecuario de Olavarría irá a juicio por coacción agravada, usurpación y tenencia ilegal de armas

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul rechazó el recurso presentado por la defensa del productor agropecuario y ex candidato a diputado nacional, Adolfo Miguel Laborde y confirmó la elevación a juicio de la causa en la que se lo investiga por coacción agravada, usurpación y distintos delitos vinculados a la portación y tenencia ilegal de armas.

“Si existe prueba de cargo y otra que la pone en crisis —sin que llegue a anularla de manera incontrastable— la controversia no puede ser resuelta en la etapa de examen de la requisitoria.” Juez Damián Pedro Cini

El tribunal —integrado por los jueces Damian Pedro Cini y Carlos Pagliere— entendió que en esta etapa del proceso existen elementos de prueba suficientes para que los hechos sean analizados en un debate oral, pese a que la defensa había solicitado el sobreseimiento argumentando falta de evidencia, contradicciones testimoniales y la existencia de otros procesos previos archivados.

Los hechos investigados

La fiscalía acusa a Laborde de haber amedrentado con disparos al aire a un trabajador rural, para forzarlo a abandonar el establecimiento “Las Delicias”. También se investiga una presunta usurpación del predio, cuyo dominio es motivo de disputa civil, y la tenencia de distintas armas de fuego sin autorización vigente, halladas en allanamientos realizados durante la instrucción.

“La versión de los hechos brindadas por el denunciante… logran alcanzar una probabilidad razonable sobre la existencia de los hechos, la autoría penalmente responsable y tipicidad legal.” Juez Damián Pedro Cini

La defensa sostuvo que el trabajador ya debía ser trasladado por su empleadora a otro campo, negó la existencia de amenazas y cuestionó el reconocimiento de las armas, alegando que hubo publicaciones previas en redes sobre los elementos secuestrados. Además, remarcó que un expediente anterior por hechos similares había sido archivado.

Por qué la Cámara rechazó la apelación

Al analizar el caso, la Cámara resaltó que en esta etapa no se exige plena certeza sino probabilidad razonable de la existencia del delito y de la participación del imputado. Los jueces destacaron que: las declaraciones que se han sumado en el expediente presentan coherencia interna y son suficientes para mantener la sospecha, las contradicciones señaladas por la defensa deberán resolverse en el juicio oral, donde rigen los principios de inmediación y contradicción y la documentación aportada por Laborde no acredita que fuera legítimo usuario de armas al momento de los hechos.}

“La credencial presentada por Laborde… no acredita su condición de legítimo usuario al momento del hecho, y… tampoco cuenta con autorización respecto de las demás armas encontradas en sus domicilios.” Juez Damián Pedro Cini.

En consecuencia, la Cámara resolvió confirmar la elevación a juicio y mantener la acusación por todos los delitos imputados.