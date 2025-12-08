Lo buscaban por un hurto en Necochea y lo encontraron en Olavarría

Un hombre de 33 años fue identificado este domingo durante un recorrido preventivo del Comando de Patrulla en la zona de Necochea al 2400.



Una vez que el hombre fue interceptado por la policía, se confirmó que tenía un pedido de paradero activo en una causa por “Hurto en grado de tentativa”, emitido por el Juzgado Correccional N° 1 de Necochea.

Tras ser identificado, el hombre fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de las autoridades judiciales.