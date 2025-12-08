Lo aprehendieron tras una persecución: llevaba un arma y una moto con numeración adulterada

Un hombre de 31 años fue aprehendido luego de una persecución que comenzó en la zona de avenida Ituzaingó y avenida Colón y terminó en el barrio Coronel Dorrego.

Según informaron fuentes policiales, el hombre circulaba en una motocicleta Honda 150 cc junto a otro ocupante. Ambos intentaron evadir a un móvil policial y atravesaron un semáforo en rojo, lo que motivó el inicio de la persecución.

Durante la huida, el acompañante descendió del rodado y escapó a pie. El conductor continuó hasta Sargento Cabral al 800, donde abandonó la moto e ingresó a una obra en construcción. Finalmente fue aprehendido en la vía pública, en la zona de Necochea al 855.

Al momento de la aprehensión el hombre llevaba una mochila en la que se encontró un arma de fuego tipo revólver con municiones calibre 38, mientras que la motocicleta presentaba numeración adulterada.

El aprehendido quedó a disposición de la UFI Nº 7, a cargo del fiscal Christian Urlezaga, en el marco de una causa por desobediencia, atentado y resistencia a la autoridad, infracción al artículo 289 del Código Penal e infracción al artículo 189 bis.