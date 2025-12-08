María del Rosario Gregorini de Pérez «Pirucha» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría a los 79 años de edad.

Su esposo Néstor Oscar Pérez, sus hijos María Valeria y Javier Oscar Pérez Gregorini, sus hijos políticos Claudia Moreno y Federico Arce, sus nietos Rocío, Joaquín y Felipe, su hermano Alberto Gregorini, sus hermanas políticas Dulcinia y Teresita, sus sobrinos, sobrinos políticos y demás deudos participan su fallecimiento.

Servicio adherido a Coopelectric. Era vecina del barrio Mariano Moreno. Nacida en Olavarría. Jubilada.