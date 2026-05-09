Carlos Heldy «Tarugo» Rodríguez (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 8 de mayo de 2026 a los 79 años de edad. Sus hermanos Juan Domingo, Zulema y Elsa Beatriz Rodríguez; sus hermanos políticos, sus sobrinos, sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento.

Nacido en Recalde, se desempeñó como empleado rural hasta su jubilación y era vecino de dicha localidad.

Sus restos son velados en España 2942, departamento «E», este sábado 9 de mayo de 9:30 a 14:30 horas. Posteriormente, serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz a las 14:30 horas. El servicio se encuentra adherido a Coopelectric.