Carlos Oscar «Viejo» Lemos (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 8 de mayo de 2026 a los 67 años de edad. Su esposa Adriana Luján Silva; sus hijos Ana María Eugenia, Carlos Emanuel y María del Rosario Lemos; sus hijos políticos Gabriel Fernández y Marianela Peñalva; sus nietos Alex Gael, Ana Sol Fernández, Lautaro, Mía, Bruno y Genaro Lemos Peñalva y demás deudos participan su fallecimiento.

Nacido en Roque Pérez, se desempeñó como albañil hasta su jubilación y era vecino del barrio Mariano Moreno.

Sus restos son velados en España 2942, departamento «D», este sábado 9 de mayo de 10:30 a 15:00 horas. Tras el responso en la capilla ardiente, serán inhumados en el Crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar. El servicio se encuentra adherido a Coopelectric.