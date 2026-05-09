La UCR de Olavarría presentó lista de unidad con Germán Salomón a la cabeza

Este viernes 8 de mayo venció el plazo para la presentación de listas destinadas a la renovación de cargos partidarios en la Unión Cívica Radical de Olavarría. El espacio presentó una lista de unidad integrada por todas las líneas internas del partido.

Tras dos periodos de Belén Vergel en la presidencia, el plenario será encabezado por Germán Salomón. La nómina de autoridades se completa con Antonela Díaz en la vicepresidencia, Simón Schwab como secretario general y Lucrecia Manso en el cargo de tesorera.

Salomón es ingeniero civil y cuenta con trayectoria en la militancia partidaria, iniciada en Franja Morada durante su etapa universitaria. En los últimos años, integró la Comisión Directiva del partido a nivel local.

Al respecto, Salomón señaló: «terminamos un gran trabajo para la conformación en unidad de la próxima conducción partidaria. Afortunadamente estamos dando continuidad a lo logrado hace unos años atrás de poder tener una UCR unida».

Asimismo, el dirigente expresó que asumirá la presidencia con el desafío de «construir un radicalismo abierto, moderno y presente, que vuelva a representar las necesidades reales de la gente». En su declaración, agregó la intención de contar con un comité «con participación, con debate, con jóvenes involucrados y con vocación para transformar la realidad de nuestra ciudad».

Conformación de la lista: