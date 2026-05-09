Una mujer chocó contra la rotonda de Pringles y Del Valle

Una conductora protagonizó un siniestro vial este sábado por la madrugada en la intersección de las avenidas Pringles y Colón. El hecho ocurrió mientras se registraba una persistente lluvia en la ciudad, aunque la visibilidad en el sector no se encontraba afectada.

La mujer, de aproximadamente 50 años, circulaba en un automóvil por la avenida Pringles en dirección hacia la avenida Del Valle. Por causas que se intentan establecer, perdió el control del vehículo e impactó contra la estructura de la rotonda, quedando posicionada sobre la misma.

Producto de la colisión, el rodado sufrió daños de consideración, incluyendo el desprendimiento de la rueda delantera izquierda y roturas en la carrocería.

En el lugar trabajó personal del Comando de Patrullas y agentes de Control Urbano Municipal, quienes ordenaron la circulación en la zona. Según se informó, no fue necesaria la intervención de personal médico ya que la conductora no reportó lesiones.