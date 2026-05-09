Brindaron más detalles sobre la investigación de la sofisticada banda de roba cables: hay cuatro detenidos

La Policía Federal Argentina brindó más precisiones sobre el operativo realizado en las últimas horas en el marco de una causa federal por robo reiterado de cableado e infracción a la Ley de Drogas, investigación que derivó en la detención de cuatro hombres mayores de edad.

Según se informó oficialmente, el procedimiento fue concretado el pasado 8 de mayo por personal de la División Unidad Operativa Federal Azul, por orden del Juzgado Federal N° 1 de Azul, a cargo del juez Gabriel Di Giulio, con intervención de la Sede Fiscal Federal Descentralizada Azul, encabezada por la fiscal María José Buglione.

De acuerdo a lo detallado por la fuerza federal, la investigación se inició a partir de tareas desarrolladas por la División Unidad Operativa Federal Olavarría y permitió desarticular una organización dedicada al robo de cableado telefónico y de telecomunicaciones en la región.

En el comunicado se indicó que la banda contaba con una logística especialmente preparada para concretar los hechos delictivos. Además, señalaron que utilizaban una empresa SRL dedicada al transporte de materiales de construcción como fachada para trasladar el material sustraído.

También se informó que los involucrados disponían de vehículos modificados, entre ellos utilitarios y camiones, adaptados para ocultar grandes extensiones de cable sin ser detectados.

A partir de las tareas investigativas, la Justicia Federal ordenó allanamientos en los que se secuestraron vehículos, teléfonos celulares, herramientas presuntamente utilizadas para cometer los hechos, estupefacientes y cables que habrían sido robados.

Asimismo, desde la Policía Federal detallaron que los cuatro detenidos fueron interceptados mientras circulaban por la ciudad en una camioneta de alta gama. En ese procedimiento también se secuestraron teléfonos celulares, dinero en efectivo y el vehículo en el que se movilizaban.

Finalmente, desde la fuerza remarcaron que el operativo se enmarca en las acciones coordinadas con la Justicia Federal y el Ministerio de Seguridad Nacional para combatir el delito complejo y el crimen organizado.