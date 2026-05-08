Manuel Monteiro (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 8 de mayo de 2026 a los 88 años de edad. Su esposa Rosa Castagnino. Sus hijos Mirta y Liliana Monteiro. Su hijo político Marcelo Merlos. Sus nietos Facundo y Rodrigo Merlos. Sus hermanos. Sus hermanos políticos. Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. Sus restos serán velados en España 2942, departamento “C”, el viernes 8 de mayo de 18:00 a 22:00 horas y el sábado 9 de mayo de 11:00 a 12:30 horas; responso en la capilla ardiente e inhumación en el crematorio Pinos de Paz, a las 12:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric.

Vecino del barrio San Vicente.

Nacido en Olavarría.

Jubilado del Banco Edificadora.