María Micaela Puccillo viuda de Ferraro “Miguelina” (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 8 de mayo de 2026 a los 92 años de edad. Sus hijos José Luis y Karina Verónica Ferraro. Su hija política Elisabet Kees. Su nieta en el afecto Johanna Pereyra. Su nieto político en el afecto Gabriel Cabrera. Su bisnieta en el afecto Katerina. Sus hermanos. Su hermana política María Salvadora Ferraro. Sus hermanos políticos. Sus sobrinos. Sus sobrinos políticos y demás deudos participan su fallecimiento. Sus restos serán velados en España 2942, departamento “B”, este sábado 9 de mayo de 7:00 a 11:30 horas; responso en la capilla ardiente e inhumación en el cementerio Loma de Paz, a las 11:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric.

Vecina del barrio Luján.

Nacida en Italia.

Jubilada y pensionada.