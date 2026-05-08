Bibiana Marta Seibel de Guevara “La Bibi” “La Rusa” (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 8 de mayo de 2026 a los 61 años de edad. Su esposo Pablo Germán Guevara. Sus hijos Simón Rojas Seibel y Santiago Guevara Seibel. Su hija política Rocío Anabella Arfuch. Sus hermanos Rubén y Dardo Seibel. Sus hermanas políticas Yolanda Alzugaray y Susana De La Vega. Sus sobrinos Esteban, Florencia, Eugenia y Emilio Seibel y demás deudos participan su fallecimiento. Sus restos serán velados en España 2942, departamento “F”, este sábado 9 de mayo de 10:30 a 13:30 horas; responso en la capilla ardiente e inhumación en el cementerio Loma de Paz, a las 13:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric.

Vecina del barrio Provincial.

Nacida en Guatraché, La Pampa.

Ama de casa jubilada.