Ana María Fourcade viuda Angilello (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 8 de diciembre de 2025 a los 79 años de edad.

Sus hijas María Cecilia y Martha Elizabeth, sus nietos Karen y Santiago, su nieta política Marianela, sus hermanas, hermanos políticos, sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.

La inhumación se realizará en el Crematorio Pinos de Paz, con día y hora a confirmar.

Servicio adherido a Coopelectric. Era vecina de Villa Alfredo Fortabat. Nacida en Ramallo. Jubilada y pensionada.