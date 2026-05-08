Movilización en Olavarría en pedido de justicia por Gonzalo Tamame

En el marco del Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional, familiares, amigos y referentes sociales se manifestaron en el centro de Olavarría para reclamar justicia por Gonzalo Tamame, el joven que falleció mientras se encontraba en la Comisaría Primera. Durante la jornada, los manifestantes sostuvieron que el hecho no se trató de un suicidio.

La actividad contó con la presencia de la madre y la hermana del joven, quienes encabezaron la columna junto a allegados y dirigentes políticos. El grupo se concentró inicialmente en las escalinatas del Palacio San Martín, donde se desplegaron pancartas y banderas alusivas al reclamo.

Posteriormente, los presentes iniciaron una movilización por la calle Belgrano hacia la sede de la Comisaría Primera, en la intersección con la calle Brown. Al llegar al lugar, se encontraron con un vallado perimetral que se extendía hasta la Jefatura Departamental.

Frente a la dependencia policial, los familiares mencionaron a los efectivos que consideran implicados en el caso y denunciaron que la muerte ocurrió en el patio de la comisaría. Asimismo, manifestaron dificultades para acceder a los avances de la causa judicial y señalaron la falta de respuestas por parte de la fiscalía interviniente.

La madre de Tamame indicó que mantuvo un contacto con el fiscal en el marco del juicio por el caso de Daiana Abregú, ocurrido en Laprida, aunque afirmó que tras ese diálogo no obtuvo la información requerida sobre el expediente de su hijo.

Al finalizar la concentración, los organizadores adelantaron que realizarán una nueva manifestación frente a la Comisaría Primera al cumplirse un nuevo aniversario del fallecimiento del joven.